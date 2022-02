Temat z brodą

W dziejach ludzkości ­broda wielo­krotnie doświadczała triumfalnych powrotów i spektakularnych upadków. Panujący w II wieku n.e. rzymski cesarz Hadrian nosił brodę na przekór panującej wtedy modzie. Władca ten brał bowiem na poważnie stoickie nauki zachęcające, by na co dzień żyć w zgodzie z naturalnym porządkiem. Z kolei XVI-wieczny papież Klemens VII pozwolił swojej twarzy pokryć się zarostem na znak pokuty po splądrowaniu Rzymu. W konkursie na najbardziej radykalne podejście do zarostu być może wygrałby jednak Piotr I Wielki. Rosyjski car w XVIII w. na brodatych mężczyzn nałożył specjalny podatek, bo chciał, by jego poddani wyglądali bardziej „po europejsku”.

Czasy współczesne to kolejny w dziejach moment wzrostu popularności męskiego zarostu. Trudno znaleźć szanujące się średniej wielkości miasto bez przynajmniej jednego salonu oferującego profesjonalne usługi barberskie....