Tajemnica Jacka Teixeiry

Był początek lutego, gdy egipski dyktator zadzwonił do jednego z ministrów i wydał rozkaz: zacząć produkcję 40 tys. rakiet dla Rosji. Abdel Fattah el-Sisi podkreślił, by operację trzymano w sekrecie, aby „uniknąć problemów z Zachodem”. Jednak Zachód wiedział już w chwili, gdy Sisi, odgrywający rolę sojusznika, odkładał słuchawkę. Notatka wywiadu USA z podsłuchanej rozmowy od razu trafiła na biurka w Białym Domu i Pentagonie.

Równie szybko – zamiast pozostać tajną – trafiła na pewne internetowe forum. Podobnie jak kilkaset innych tajnych dokumentów. Jak to się stało?

Mentor z Discorda

W czwartek 13 kwietnia transporter opancerzony wjechał na podwórko w miasteczku North Dighton, w amerykańskim stanie Massachusetts. Krążące nad nim telewizyjne śmigłowce uwieczniły moment zatrzymania mężczyzny w szarej koszulce i czerwonych szortach. Okazał się nim niejaki Jack...