Niewidzialność mają we krwi. Hyalinobatrachium fleischmanni (na zdj.) za dnia potrafią zakamuflować się w otoczeniu, gdyż odbijają większość padającego na nie światła. To rzadka umiejętność u kręgowców, u których wiele światła pochłaniają czerwone krwinki. Szklane żaby rozwiązały ten problem w nowatorski sposób: w czasie snu nawet 89 proc. ich czerwonych krwinek zostaje zassanych do krystalicznych struktur w wątrobie, dzięki czemu stają się o dwie trzecie bardziej przezroczyste. U wielu organizmów tak gęsto upakowane krwinki posklejałyby się ze sobą, dlatego autorzy odkrycia twierdzą, że poznanie leżącego u podstaw tego zjawiska mechanizmu może pomóc w opracowaniu leków przeciwzakrzepowych. ©℗