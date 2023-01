Szczęśliwego roku

Gruziński marynarz zszedł na ostat-ni stopień, oparł się o poręcz schodów i luzacko założył nogę na nogę. Uśmiechając się, zagadnął dziewczynę.

Schody – to stromy chybotliwy trap, opuszczony z tankowca „Broadway” o masie 30 tysięcy ton. Stopa marynarza kołysze się nad głębią. Wszystko dzieje się na środku morza.

Jest 2 stycznia, po drugiej w nocy. Za sterami Nick obserwuje dziób naszej motorówki. Ma się unosić tak blisko trapu, żeby dało się zrobić krok. Ale jeśli o niego zahaczy i akurat przyjdzie fala – wszystkich wyrzuci jak z katapulty.

Po trapie, z dwiema torbami foliowymi w dłoniach, schodzi starszy człowiek. Dziewczyna – to Fulvia, liderka ­teamu motorówki – pilnuje, by nie wpadł do wody. „OK, witamy na pokładzie” – śmieje się. „Dziękuję” – odpowiada ten oraz dwudziestu jeden kolejnych mężczyzn, których przejmujemy. Chcą ściskać dłonie. „Kochamy was” –...