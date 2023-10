Synod z duchami

„Czy kardynał łamiący nakaz milczenia będzie ukarany?” – pytali dziennikarze, gdy kard. Gerhard Müller już drugiego dnia synodu wziął udział w programie informacyjnym amerykańskiej telewizji EWTN. „Każdy sam rozeznaje, czy może udzielać wywiadów, czy nie” – brzmiała odpowiedź Dykasterii Komunikacji.

Za pontyfikatu papieża-jezuity rozeznawanie – jedna z ignacjańskich reguł życia duchowego – stało się bodaj najważniejszą zasadą w Kościele. W świetle najnowszych wypowiedzi Franciszka to ono – rozeznanie zwykłego księdza czy świeckiego katolika – ma decydować nawet o najbardziej kontrowersyjnych decyzjach, jak komunia dla rozwiedzionych czy błogosławieństwo par homoseksualnych. Ku przerażeniu tych, którzy potrzebują bardziej jasnych i obiektywnych kryteriów. Papież chce, by współczesny Kościół opierał się na dwóch filarach: słuchaniu Ducha Świętego (czyli rozeznawaniu) i siebie nawzajem. O tym rozmawiano w pierwszym tygodniu Synodu.

Widok hierarchów, nawet tych zwykle mało otwartych i zalęknionych, siedzących przy okrągłym stole ramię w ramię ze świeckimi, w tym z kobietami, był krzepiący.

Nawet jeśli wielu z nich uważa, że to obniża rangę zgromadzenia. „Jeśli świeccy uczestniczą z prawem głosu, to nie jest to już synod biskupów, ale konferencja kościelna, bez prawa nauczania, które przysługuje tylko kolegium biskupów” – mówił, jeszcze przed rozpoczęciem obrad, kard. Müller. Bo spór o udział świeckich jest sporem o władzę. O to, kto ma prawo decydować, co można w Kościele zmienić, a co musi pozostać niezmienne. Co jest prawdą, a co nie. Co pochodzi od Ducha Świętego, a co od „innych duchów”. We wspomnianym programie EWTN kard. Raymond Burke (nieuczestniczący w Synodzie) pytał: „Czy jeśli coś było złe przez 2 tys. lat, teraz, z natchnienia Ducha Świętego, ma stać się dobre? Duch Święty nie przeczy sam sobie”.

U progu drugiego tygodnia obrad dominującym odczuciem jest niepewność. „Nie wiemy, w którą stronę pójdziemy” – mówił w telewizji kard. Müller. „Na wcześniejszych synodach wiedzieliśmy mniej więcej, jak i czym się skończą. Teraz nie wiemy nic” – przyznał kard. Fridolin Ambongo z Kinszasy, jedyny hierarcha, z którym dziennikarze mogli oficjalnie porozmawiać.

Może to i dobra wiadomość. Niech sobie Duch ­wieje, jak chce. ©℗