Protesty w Sudanie. Setki tysięcy ludzi na ulicach stolicy

Historia niepodległego od 1956 r. Sudanu to ciąg powtarzających się wojen, ulicznych rewolucji i wojskowych zamachów stanu. Do pierwszego doszło już dwa lata po ogłoszeniu niepodległości, gdy premier Abdallah Chalil, były żołnierz armii Egiptu (do niepodległości Sudan był brytyjsko-egipskim protektoratem) i Sudanu, oddał władzę wojskowej juncie, uważając, że lepiej niż cywilni politycy upora się z kłopotami młodego państwa.

Rządzący w Chartumie musieli sobie radzić zarówno z biedą, jak i zbrojnym powstaniem, jakie na południu kraju podniosły tamtejsze, wyznające chrześcijaństwo, ludy afrykańskie, uskarżające się na dyskryminację ze strony Arabów z północy. Sprzymierzając się z Zachodem, młody Sudan naraził się też zapatrzonemu w polityczny Wschód Gamalowi Abdelowi Nasserowi i jego Wolnym Oficerom, którzy dokonali rewolucji w Egipcie, obalili monarchię i przejęli władzę w...