Środki komunikacji

Dobranoc. Obyśmy jutro obudzili się w świecie nie gorszym niż dzisiejszy.

– Obudziliśmy się w świecie gorszym. Dużo gorszym.

– Zabierzcie, proszę, z Dnipra choć do Lwowa, zapłacimy, jest nas 2!!!! I kotek spokojny. Bardzo proszę!!!!!

– Kto będzie jechał z Kijowa na Czerniowce, to przez Bar, w Latyczowie most zburzony, przez Chmielnicki nie da rady.

– Na wjeździe do Lwowa samochody stoją w korkach, na granicy kolumny po 20-30 km.

– Zrobiłam po drodze zdjęcie. Wcześniej na tym plakacie było znane zdanie o wyznaczonym kierunku dla rosyjskiego okrętu wojennego, a teraz jest Franko z super bronią.

– Widziałem we Lwowie plakat z tym słynnym zdaniem… Jak to było?… „Idi na jug”?

– Wyrażenie „иди нахуй” znaczy po prostu „wypierdalaj”. Znany wulgaryzm. I „нахуй” należy pisać razem. Zaraz podeślę krótkie tego wytłumaczenie od ukraińskich językoznawców...