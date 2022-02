Spiskowa żarliwość | Felieton Tomasza Stawiszyńskiego

Kentroversy – czyli Kent Daniel Bentkowski, zmarły w 2008 r. wyznawca teorii spiskowych pochodzący z Buffalo w stanie Nowy Jork – przeprowadził rozległą i głębinową analizę. Wynikło z niej jednoznacznie, że Stanley Kubrick nie bez powodu zmarł dokładnie 7 marca 1999 r., nie zaś, dajmy na to, 28 października 2003 r. albo i 5 maja 1997 r. Żeby to stwierdzić, przekonywał Kentroversy, wystarczy elementarna matematyka. Otóż, od dnia 1 stycznia 2001 r. – a zatem momentu, w którym rozpoczyna się tytułowy rok jego najsłynniejszego dzieła „2001: Odyseja kosmiczna” – dzieli śmierć Kubricka dokładnie… 666 dni. Przypadek?

Od biedy, naciągając sprawę do granic możliwości, można by było tę wersję przyjąć. Można by – gdyby nie jedna fundamentalna okoliczność. A mianowicie: w filmie „Oczy szeroko zamknięte” Kubrick ujawnił szereg tajemnic od lat skrzętnie ukrywanych przez zarządzający światem...