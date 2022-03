Skorupa, akcje i reakcje

Wszyscy już wiedzą: zarząd województwa małopolskiego rozpoczął procedurę odwołania Krzysztofa Głuchowskiego ze stanowiska dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego. Siedem lat po katastrofie w Starym Teatrze na sąsiedniej scenie narodowej w Krakowie zaczyna się kolejny teatralny dramat.

Znowu?! Aż nie chce się wierzyć, że jeszcze raz przerabiamy to samo. Po Krzysztofie Mieszkowskim i Janie Klacie, po Dorocie Ignatjew i Waldemarze Zawodzińskim (by pozostać tylko przy ludziach teatru i pominąć PiS-owskie miotły pracujące w innych sferach kultury), kolejny dyrektor staje u progu odwołania, nie pomimo, ale właśnie dlatego, że odniósł oczywisty sukces artystyczny. Słów się już nie chce ważyć, a że się słowa wielkie dawno zużyło, to zamiast hańby, skandalu i cenzury pojawił się nawet „partyjny terroryzm”.

Druga strona zapewne jak zawsze mówić będzie, że „totalna opozycja”...