Składniki zmian

Trzydzieści cztery rodzaje przypraw mam w słoikach, torebkach, puzderkach i spiętych recepturką papierkach na podręcznej kuchennej półce i w przegródce w spiżarni. Tak naprawdę wala się ich nieco więcej, ale liczyłem tylko te, co do których pamiętam, że zostały użyte choć raz w trakcie ostatniego roku. Takie było wstępne założenie pierwszego badania z ambicjami naukowego rygoru na temat przypraw we współczesnej Polsce. Znany z tych łamów Łukasz Łuczaj oraz Cecylia Marszałek z Uniwersytetu Rzeszowskiego, naczelny historyk staropolskiej kuchni Jarosław Dumanowski z UMK w Toruniu oraz Fabio Parasecoli, nowojorski profesor food studies, ustalili drogą ankietową, że przeciętny Polak (a raczej Polka) w trakcie roku używa siedem i sześć dziesiątych rodzajów przypraw. Czy to korzeni, czy to ziół, a także ich mieszanek w postaci świeżej, suszonej, sproszkowanej oraz płynnej.

...