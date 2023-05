Skąd weźmiemy na 800 plus

W 2020 roku – tuż po ogłoszonym rok wcześniej rozszerzeniu prawa do świadczenia na każde dziecko – koszt programu Rodzina 500 plus stanowił 1,76 proc. PKB Polski. 800 plus kosztować ma w przyszłym roku w sumie 64,2 mld zł, co dałoby 2,13 proc. przyszłorocznego PKB. Część waloryzacji świadczenia, które wzrośnie aż o 60 proc., sfinansuje zatem sam rozwój polskiej gospodarki.

Ważnym aspektem jest też demografia. W 2020 r. w Polsce przyszło na świat 350 tys. dzieci. W ubiegłym – tylko 305 tys., z czego ponad 15 tys. urodziły cudzoziemki (głównie Ukrainki), które niekoniecznie muszą wiązać z naszym krajem przyszłość. W rezultacie koszt 500 plus w latach 2020-2022 spadł z 41,2 do 40,2 mld zł.

Wzrost polskiej gospodarki przekłada się na dochody budżetu z podatków. W latach 2020-2022 tylko wpływy z VAT wzrosły o 45,8 mld zł. W zeszłym roku budżet zyskał z tego tytułu dodatkowe...