Skąd się wzięły cherubinki?

Z cherubinami spotkaliśmy się w Biblii już wcześniej: „I tak wygnał człowieka; i usadowił na wschód od ogrodu Eden Cherubów, i płomienny miecz, wirujący, dla strzeżenia drogi do drzewa życia” (Rdz 3, 24). Tu pełniły one funkcję strażników broniących dostępu do rajskiego ogrodu. Przywodzi to na myśl cherubiny z Salomonowej Świątyni: „Skrzydła tych cherubów rozciągały się na dwadzieścia łokci. Stały one na nogach, z twarzami zwróconymi ku przybytkowi” (2 Krn 3, 13; „Tysiąclatka”). Wedle podanego wymiaru musiały to być pokaźnej wielkości rzeźby. Skoro wchodząc, można było mieć wrażenie, że patrzą na nas, zapewne budziły zamierzony respekt.

Inaczej je sobie wyobrażał talmudyczny rabin Katina: „Kiedy Izraelici pielgrzymowali, zwijano dla nich zasłonę i widzieli cherubiny wtulone w siebie. Mówiono im: »Patrzcie – umiłowanie was przed Bogiem jest jak umiłowanie mężczyzny i kobiety«”. Natomiast u proroka Ezechiela cherubiny posiadały po cztery oblicza (zob. Ez 1, 10).

Żydowski filozof wszechczasów wyjaśnił, że konieczne było umieszczenie w Przybytku pary cherubinów wraz z deklaracją „Wiekuisty, Bóg nasz, Wiekuisty – jedyny!” (Pwt 6, 4), by w zamierzchłych czasach nikomu nie przyszło do głowy, że to posąg bóstwa, któremu należy oddawać cześć. Chodziło natomiast o utwierdzenie wiary w stworzone przez Najwyższego anioły. Wierzmy więc w nie – bezcielesne?