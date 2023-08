Siostra Łucja od kłopotów

Była prostą wiejską dziewczynką. Kiedy miała 10 lat, wydarzyło się coś, co całkowicie zmieniło jej życie – niespodziewanie stała się pośrednikiem między potężnymi i niebezpiecznymi siłami: Nadprzyrodzonością a ziemskim Kościołem.

Ta wyczerpująca misja trwała aż do końca jej długiego życia. Czy wyszła z niej obronną ręką? Wygląda na to, że tak – papież Franciszek niedawno zatwierdził dekret o heroiczności cnót portugalskiej karmelitanki, siostry Łucji dos Santos. Do beatyfikacji ostatniej niekanonizowanej wizjonerki z Fatimy potrzebne będzie jeszcze uznanie cudu przypisywanego jej wstawiennictwu.

Po drugiej stronie

Miejsce w niebie było dla niej od dawna gwarantowane. Życie poświęcającej się modlitwie zakonnicy w kontemplacyjnym zakonie spełniało tradycyjny kanon świętości – to po pierwsze. Po drugie, Kościół musiałby tłumaczyć, dlaczego beatyfikował (w 2000 r...