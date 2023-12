Samo życie

Im mniej mamy pewności, jak to naprawdę było z tą papugą, tym więcej pobocznych wątków pączkuje dookoła. Dowiadujemy się o Flaubercie (ale i o samym narratorze również) coraz to nowych rzeczy. Niektóre z nich wydają się błahe, ale czy są takimi w istocie? Nie sposób, i to nie tylko przecież w przypadku Flauberta, tego określić.

Geoffrey Braithwaite, narrator „Papugi Flauberta”, w pewnym momencie pyta sam siebie (albo nas), jak właściwie należałoby zdefiniować słowo „sieć”, i udziela dwojakiej odpowiedzi. Z jednej strony to zestaw powiązanych ze sobą linek, przy pomocy których łowi się ryby. „Ale równie dobrze można, z niewielkim uszczerbkiem dla logiki, odwrócić ten obraz i zdefiniować sieć tak, jak uczynił to pewien krotochwilny leksykograf, który nazwał ją zestawem dziur połączonych szpagatem”. I następny akapit: „Tak samo można postąpić z biografią”.

Dlatego tworząc postać Braithwaite’a Barnes nie tylko mógł na własnych warunkach opowiedzieć o swoim ukochanym Flaubercie (wielokrotnie twierdził, że pisanie „zwykłej” biografii jest dla niego za nudne), ale jednocześnie dać nam posmak obsesji, która towarzyszy mu od lat.

Detektyw

Biografia, konstruowana na najróżniejsze sposoby i oglądana ze wszystkich stron, jest dla Barnesa podstawowym literackim budulcem. Ale opowieść o życiu, która nadaje wartość poszczególnym jego elementom, zawsze powstaje ex-post. I co gorsza, w każdej chwili może zostać zakwestionowana przez inną, konkurencyjną opowieść. Nie oznacza to jednak, że wszelkie poszukiwania prawdy należy raz na zawsze zarzucić. „Ta stuprocentowa jest nam niedostępna, ale 67 proc. to więcej niż 63 proc., zawsze należy o tym pamiętać” – mówił w jednym z wywiadów, broniąc się przed zarzutami o relatywizm poznawczy (ale też moralny).

Widać to doskonale w powieści „Arthur & George” (2005), której bohaterami są postaci historyczne – doskonale wszystkim znany sir Artur Conan Doyle oraz George Edalji, syn pastora hinduskiego pochodzenia, skromny prawnik z małego miasteczka, niesłusznie oskarżony o okaleczanie zwierząt gospodarskich. Ta dziwna sprawa szybko została zapomniana, ale na początku XX w., ze względu na rasistowskie uprzedzenia całego systemu sądowego, nazywano Edaljia brytyjskim Dreyfusem.

W tej powieści Barnes w swojej obsesji idzie jeszcze dalej. Fabuła jest z grubsza podzielona na dwie części, skupiając się na drobiazgowej rekonstrukcji wybranych elementów biografii obu postaci. Jednak przewrotność całego pomysłu polega na tym, że w tym duecie logiczny i skrupulatny jest Edalji, z racji praktyki zawodowej przyzwyczajony do myślenia proceduralnego. Z kolei Doyle, uniesiony i nieco zaślepiony popularnością wykreowanego przez siebie Sherlocka Holmesa, sam zaczyna traktować całą rzeczywistość jako zagadkę, którą tylko on jest w stanie rozwiązać.

Bo na czym właściwie polegają niezwykłe zdolności superdetektywa? Na tym, że jako jedyny od razu rozumie, co naprawdę zaszło, a potem powoli i żmudnie tłumaczy swoim mniej rozgarniętym towarzyszom proces przyczynowo-skutkowy, który do tego doprowadził. Można by powiedzieć, że Holmes od początku zna zakończenie każdej fabuły, może więc spokojnie i ze swadą rekonstruować jej akcję. I w tym sensie znajduje się w podobnej pozycji co autor kryminalnych historii – bo pytanie, czy wie naprawdę, co się stało, czy tylko zakłada, że wie, pozostaje drugorzędne, o ile będzie odpowiednio przekonujący (czytaj: sprawny literacko). Stąd też u Barnesa postać Doyla i Holmesa zaczynają na siebie nachodzić.

Dlaczego jednak sir Doyle, wiktoriański celebryta, w ogóle zainteresował się dziwaczną sprawą Edaljiego? Barnes pokazuje pisarza jako postać narcystyczną, ale też wyczuloną na krzywdę innych, szczególnie jeżeli krzywdzącym jest rasistowska machina państwowa, wobec której ktoś taki jak Edalji, mimo swojego nieposzlakowanego charakteru i prawniczych kompetencji, pozostaje bezradny. Znowu – przekładając tę sytuację na kategorie literackie można powiedzieć, że śledczy, sędzia i ława przysięgłych, widząc kogoś, kto z ich perspektywy wygląda obco (do tego celowo oczerniony przez właściwego sprawcę), z góry zakłada tę wersję jego biografii, z której wynika, że zapewne jest winny.

Doyle nie może się na to zgodzić. Ostatecznie jego interwencja doprowadza z grubsza do oczyszczenia Edaljiego z zarzutów, co w dużej mierze pozwala tamtemu odzyskać dawne życie. Pod względem etycznym jednak Barnes (ewidentnie sympatyzujący z postacią wielkiego pisarza) zachowuje tu właściwą sobie przewrotność. Fundamentem etycznej postawy Doyla, a zarazem kluczem do sukcesu okazała się jego arogancja. Jako pisarz-detektyw przekonany był o swoich dalece ponadprzeciętnych zdolnościach oceny poprawności, spójności i sensowności czyjejś biografii – postanowił zainterweniować, gdyż nie mógł znieść rażącego go w oczy fałszu (albo wręcz partactwa).

Barnes na tym przykładzie udowadnia, że zajmowanie się czyjąś biografią (fikcyjną czy prawdziwą) nigdy nie jest zajęciem niewinnym. Dokonując drobiazgowej inscenizacji procesu Edaljiego, jednocześnie pokazuje, jak wysokie są stawki w tej literacko-faktograficznej grze, jaką jest opowieść o życiu pojedynczego człowieka. I co niezwykle ważne – etyka nie tyle zostaje tu unieważniona, ile rozpisana na potrzeby wielowymiarowej przestrzeni międzyludzkiej, gdzie nie ma miejsca na samooczywiste prawdy.

Magazyn zdarzeń

„Poczucie kresu”, powieść wydana w 2011 r., przyniosła Barnesowi Nagrodę Bookera (wcześniej był nominowany aż trzy razy). Napisana już po śmierci żony, utrzymana jest w zdecydowanie bardziej minorowej tonacji, niemniej obraca się wciąż wokół tego samego, fundamentalnego dla Barnesa pytania: na jakich zasadach, o ile w ogóle, możliwa jest opowieść o czyimś życiu (w tym naszym własnym)?

Bohater powieści, Tony Webster, mężczyzna pogrążony w kryzysie wieku średniego, rozczarowany nijakością swojego życia, zatapia się we wspomnieniach z młodości. Jako nastolatek był częścią zgranej paczki przyjaciół – grupy inteligentnych, nieco egzaltowanych nastolatków, z których każdy miał rozległe plany na przyszłość. Najdojrzalszym (przynajmniej tak go postrzegał Webster), a przez co odstającym od reszty był Adrian Finn, który jeszcze jako dwudziestolatek popełnił samobójstwo.

Ale opowieść o życiu Adriana, którą przez lata hoduje w samotności, ostatecznie staje się twardą skamieliną, martwą i uwierającą, z którą trudno sobie poradzić. Aby odzyskać dostęp do żywej pamięci o swoim zmarłym przyjacielu (niezbędny warunek rewizji również własnego życia), musi skonfrontować się z innymi ludźmi ze swojej przeszłości – będzie to niezwykle trudne, ale też oczyszczające doświadczenie.

Barnes, wciąż pogrążony w żałobie po stracie żony, zdaje się przestrzegać przed obsesyjnym zamykaniem w sobie opowieści o czyimś życiu. Aby zachować pamięć o zmarłych, należy wciąż na nowo o nich opowiadać, konfrontować własną wersję historii z pamięcią innych ludzi. W tym sensie epitafium, słowa raz na zawsze wyryte w kamieniu, wyznaczają ostateczny kres biografii, która z definicji, nawet po śmierci wciąż pozostaje żywym procesem. W innym przypadku trzeba skonfrontować się z pustką, a ta, w ateistycznym uniwersum Barnesa, jest nie do zniesienia. Dlatego należy odwlekać jej nadejście tak długo, jak to tylko możliwe, a pomóc w tym może tylko literatura.

Katastrofa i pożoga

W „Wymiarach życia”, niezwykle poruszającym eseju wydanym w 2013 r., będącym przedziwnym splotem historii lotnictwa balonowego i dziennika żałoby, opowieść o sobie i zmarłej żonie zaczyna tak: „Łączymy z sobą dwoje ludzi, którzy nigdy dotąd nie byli połączeni. Czasem przypomina to tę pierwszą próbę sprzężenia balonu na wodór z balonem na ogrzane powietrze: lepsza katastrofa i pożoga czy pożoga i katastrofa? Ale czasem to się sprawdza i powstaje coś nowego, i świat ulega zmianie”.

Dwie historie, którym udało się złączyć ze sobą tak mocno, że aż rzeczywistość dookoła ulega odkształceniu. To nie tylko jedna z najpiękniejszych definicji miłości, jakie powstały w literaturze, to również wyznanie głębokiej wiary, że opowieści – o sobie i innych – są podstawowym budulcem naszego świata. Że historia powszechna to suma historii pojedynczych, które sobie nawzajem opowiadamy. Czasem się co do nich zgadzamy, częściej jednak się o nie kłócimy, a dynamiczną wypadkową tych sporów zbiorczo nazywamy rzeczywistością.

O tym, że różnica między historią jednego człowieka i historią cywilizacji jest jedynie ilościowa, a nie jakościowa, opowiada najnowsza powieść Barnesa – wydana niedawno w Polsce „Elizabeth Finch”. Tytułowa bohaterka jest akademiczką, zajmującą się komparatystyką historyczną. Poznajemy ją, jak to zwykle bywa u Barnesa, we wspomnieniu narratora, który za młodu uczęszczał na jej wykłady, później nawiązali także relację towarzyską.

Błyskotliwy umysł Finch, a także jej nietuzinkowa erudycja wywarły na nim tak duże wrażenie, że gdy po śmierci akademiczka zostawia mu w testamencie swoje notatki, postanawia napisać jej biografię. Problem w tym, że Finch nie zostawiła po swoim życiu zbyt wielu śladów, więc prywatne śledztwo naszego bohatera szybko utyka w martwym punkcie. Jedyne, co zostaje mu po dawnej mentorce, to jej notatki na temat rzymskiego cesarza Juliana Apostaty. Postanawia więc je uporządkować i przygotować do druku.