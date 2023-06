Sala ćwiczeń

Poproszony o to, żeby opisał swój ból w skali od jeden do dziesięciu, człowiek właściwie nie wie, co powiedzieć. Najbezpieczniej byłoby powiedzieć „pięć”, ale przecież kiedy usiłował rano wstać, wydawało mu się, że jest co najmniej siedem albo osiem. A kiedy podnosił drzwi garażu, aż krzyknął, więc może ma prawo powiedzieć „dziesięć”. Chociaż teraz, gdy już trochę ten ból rozchodził, wcale nie jest pewien, czy nie powinien zostać przy pięciu. Więc kiedy terapeutka, stukając w klawiaturę, pyta go, co z tym bólem, odpowiada ostrożnie: „Tak między cztery a sześć”.

Bólu wokół jest pod dostatkiem. Każdy, kto wchodzi na salę ćwiczeń, wchodzi tam z jakimś. Ludzie po udarach i wypadkach, ofiary nieroztropnej jazdy na nartach i wielogodzinnego siedzenia za biurkiem. Kierowca, który przez większą część życia prowadził miejskie autobusy, i pani, która wykonuje ćwiczenia szybciej niż inni...