Rząd ignoruje sąd

Prace regulacyjne na Odrze należy natychmiast wstrzymać – orzekł 9 marca Naczelny Sąd Administracyjny, potwierdzając wyrok niższej instancji. Już w grudniu 2022 r. sąd uchylił decyzję środowiskową dla inwestycji w dolnym biegu Odry, prowadzonej przez Wody Polskie. WP decyzję zignorowały i dalej prowadziły prace na odcinku lubuskim i zachodniopomorskim. Regulacja ma służyć „poprawie bezpieczeństwa powodziowego”, choć ciężko nie dopatrywać się związku z planem rozwoju transportu rzecznego na Odrze.

Zdaniem niemieckich organizacji przyrodniczych, rządu Brandenburgii (to oni zgłosili skargę), a teraz także polskiego sądu – prace stanowią zbyt dużą krzywdę dla ekosystemu, który dopiero co przeszedł katastrofę ekologiczną. Za to wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk zapowiada, że ani myśli wykonać prawomocny wyrok. Nazywa go „idiotycznym” i dodaje, że „sąd mógłby równie...