Rekonstrukcja średniowiecznych puzzli

Układaniem 800-letnich puzzli zajmowała się ponad 20 lat Amanda Luyster, wykładowczyni College of the Holy Cross w Worcester (USA). Po odkryciu w połowie XIX wieku fragmentów posadzki angielskiego opactwa Chertsey historycy skupili się na odtwarzaniu ilustracji. Luyster, z pomocą algorytmów cyfrowych, zrekonstruowała część napisów. Płytki przedstawiają sceny z III krucjaty – jedna z nich obrazuje fikcyjny zwycięski pojedynek Ryszarda Lwie Serce z sułtanem Saladynem. Badacze podkreślają, że twórcy wzorowali się na sztuce arabskiej, co dowodzi, że ludzie średniowiecza byli zafascynowani kulturą islamu. ©℗