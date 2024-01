„To rakietowy terror”. Od kilkunastu dni Rosja prowadzi nową kampanię uderzeń z powietrza, najbardziej intensywnych od początku inwazji

Można już mówić o nowej rosyjskiej kampanii, która intensywnością przewyższa tę sprzed roku. Wtedy celem była głównie infrastruktura energetyczna. Dziś jest to prawdopodobnie – tak twierdzi wielu analityków – szeroko rozumiane zaplecze, które podtrzymuje funkcjonowanie ukraińskiego frontu, w tym zakłady produkujące dla wojska (także zbrojeniowe), magazyny, logistyka itd.

Po atakach z 29 grudnia generał Walery Załużny napisał w swoim kanale w komunikatorze Telegram, że trafienia odnotowano w „obiektach infrastruktury krytycznej, obiektach przemysłowych i wojskowych”, nie podając szczegółów. Było to i tak dość szczere – strona ukraińska zasadniczo utajnia wszelkie dane na temat szkód i ofiar ze sfery militarnej (to, o czym się dowiadujemy w komunikatach, to tylko ofiary cywilne).

A że rosyjskie rakiety nie grzeszą celnością, giną więc też licznie cywile. Są przy tym miejsca – jak Charków – które codziennie są dręczone nalotami wymierzonymi intencjonalnie w osiedla mieszkalne. „To, co robi Rosja, to czysty rakietowy terror” – napisał w tych dniach pewien charkowski dziennikarz.

Kryzys na horyzoncie

Wygląda to tak, jakby Rosjanie chcieli pogłębić kryzys zaopatrzenia ukraińskiej obrony – ten rysujący się na horyzoncie w związku z malejącymi dostawami z Zachodu. Można sądzić, że intensywne naloty wyczerpują zwłaszcza zasoby obrony przeciwlotniczej, która w coraz większym stopniu korzysta dziś z zachodnich systemów i zachodniej amunicji do nich (rakiety przeciwlotnicze, amunicja do dział przeciwlotniczych).

Tymczasem Biały Dom ogłosił w tych dniach, że wydał już wszystkie środki przeznaczone na pomoc militarną dla Ukrainy. Kolejne są blokowane w parlamencie USA za sprawą sporu między Republikanami a Demokratami. Jeśli nawet obie strony dojdą tu do kompromisu i pieniądze zostaną odblokowane (jest szansa, że stanie się to w najbliższych tygodniach), militarna pomoc USA – to również Biały Dom zapowiada bardzo otwarcie – w roku 2024 będzie mniejsza niż wcześniej.

Pytanie teraz, czy da się przekonać największe kraje Europy Zachodniej, że wymierne zwiększenie wsparcia dla Ukrainy jest w ich interesie – nawet gdyby miało to oznaczać znaczące uszczuplenie zasobów ich własnych armii.