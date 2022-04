Przepis na danie kapuściane zero waste - na Wielki Post i na Wielkanoc

Oto postny przepis na danie kapuściane, tym bardziej cnotliwy, że przewiduje recykling odpadów.

Michał Kuźmiński: Czy nowe trendy okołokulinarne: freeganizm, zero waste, lokalność, foodsharing – biorą się z tęsknoty za etyką w świecie konsumpcji?

Monika Kucia, promotorka kultury kulinarnej: Jasne. Zwłaszcza zero waste. Post to dobry czas na powrót do bardzo prostego jedzenia. A to daje szansę skoncentrowania się na jego wartości. Przy całej obfitości i nadmiarze, przy tej orgii możliwości można wrócić do zasadniczych spraw, sięgnąć głębiej, zrozumieć, co nas karmi.

MK: Post może być czasem odzyskania kontroli nad tym, czym się karmimy?

MKucia: I to w bardzo szerokim sensie: czego i kogo słuchamy, co czytamy, czym sycimy oczy. A doznanie głodu, które każdy z nas zna – choć nie jestem pewna, czy dziś już każdy – to dotarcie tam, gdzie kończy się ciało i zaczyna to, co dalej.

MK: W Polsce marnujemy 9 mln ton żywności rocznie, z czego 62 proc. to chleb.

MKucia: Winię za to po pierwsze producentów pieczywa, które dziś jemy – supermarketowa bagietka niezjedzona od razu nadaje się tylko do wyrzucenia, podczas gdy pieczywo zrobione tradycyjnie nie pleśnieje i zachowuje świeżość nawet tydzień. Jemy jedzenie, które nie jest prawdziwe. Po drugie, kupujemy za dużo, bo mamy wokół siebie za dużo jedzenia. Koleżanka, która zajmuje się foodsharingiem, opowiadała mi, że gdy zaczęli odbierać z piekarni niesprzedane pieczywo dla potrzebujących, piekarnie w pewnym momencie zmniejszyły produkcję – bo zobaczyły, ile wyrzucają. Kiedyś poszczenie nazywano „suszeniem”. Psycholog i myśliciel James Hillman o sublimacji duszy i charakteru napisał, że dusza staje się coraz bardziej „sucha”.