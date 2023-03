Przelotna garderoba

KATARZYNA KUBISIOWSKA: Skąd się wzięło słowo „czułość”, widniejące na ścianie śmietnika w głębi Twojego podwórka?

DOROTA KOTAS: Wcześniej było tam graffiti z wąsatą gębą. Taki mam widok z okna. Nie podobał mi się, więc pomalowałam błękitną farbą całą ścianę, a żeby nie była nudna, napisałam na niej „czułość”, ale to było dawno. Potem na dole ktoś dopisał „seks”, co mi się spodobało, ale niestety później ktoś to słowo zamalował i na razie tak zostało.

Widać ślady bitwy na słowa.

Spójrz w prawo: na ścianie jest inne graffiti – różowe UFO. Lubię je, bo jest odleciane, podobnie jak „lipcowa lesba” na podwórku obok, chociaż nie mam pojęcia, czy to jest afirmacja, czy może ktoś miał na myśli co innego. W dodatku „lesba” jest napisana na różowo i pod skosem – ten brak pionu jest ujmujący, bo wykracza z porządku, łamie dyscyplinę. A...