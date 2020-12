Premiera filmu „xABo. Ksiądz Boniecki”

Oli udało się pokazać swojego bohatera w dialogu wewnętrznym, i to, paradoksalnie, za pośrednictwem filmu, a więc narzędzia z zewnątrz – mówi Anita Piotrowska o filmie „xABo. Ksiądz Boniecki”. Krytyczka filmowa „Tygodnika Powszechnego” poprowadziła spotkanie z udziałem ks. Adama Bonieckiego i Aleksandry Potoczek, reżyserki filmu (wyróżnionego Nagrodą im. Macieja Szumowskiego na Krakowskim Festiwalu Filmowym 2020).

Film YouTube: ks._adam_boniecki_o_filmie_xabo._ksiadz_boniecki

Jak odbierają życie w pandemii reżyserka dokumentu i jego bohater?

Ks. Adam mówi o czasie na myśli niezaprzątane zwykłą bieganiną i o uświadomieniu sobie, że można sobie doskonale radzić bez rzeczy, którymi się przez lata obrasta (ks. Boniecki w czasie pandemii został w Krakowie, a więc z dala od warszawskiego mieszkania).

Aleksandra Potoczek mówi natomiast o tym, że pierwsze chwile lockdownu były dla niej wytchnieniem i odpoczynkiem, to teraz jest w „departamencie smutku” z powodu braku spotkań z ludźmi, interakcji. Słyszę natomiast głosy, że dla wielu ludzi film „xABo” zyskał inny wymiar, inne znaczenie – właśnie przez to, co się nam teraz przydarza.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy. Za pomoc w realizacji i montażu dziękujemy panu Pawłowi Maliszewskiemu.

Dystrybutorem filmu „xABo. Ksiądz Boniecki” jest Gutek Film. Będzie on dostępny m. in. na platformach vod.pl, UPC, Vectra, Multimedia, Orange, PREMIERY CANAL+, Cineman VOD, oraz Player.pl.

Film wyprodukowała Fundacja Tygodnika Powszechnego, ze wsparciem finansowym Klubów Tygodnika Powszechnego - Stowarzyszenia im. J.Turowicza, oraz setek darczyńców, za których szczodrość jesteśmy im wdzięczni.

---

