Potępiam Szopena

Otrzymałem korespondencję elektroniczną z Państwowego Instytutu, konkretnie z jego Redakcji Literackiej. Taki List do Siedemnastu. Redaktor prowadząca pisze do mnie i szesnaściorga innych poetów, iż Państwowy Instytut chciałby „zamówić” u nas po dwa wiersze związane z Powstaniem Styczniowym. Do antologii, która ma powstać z okazji rocznicy. I że jakbyśmy dali radę machnąć te wiersze do końca lutego, tobyśmy dostali po trzy tysiące na łeb. A nawet na rękę, bo netto, co red. prow. Piwkowska podkreśla. W dodatku wydawca idzie poetom na rękę do tego stopnia, że dopuszcza możliwość, iż wiersze związane będą „z tym zrywem narodowym” luźno, mogą dotyczyć nie Powstania samego, ale zaledwie jego mitu, a nawet – tu wydawca prawdziwie mnie zaskoczył – mogą się odnosić do dekonstrukcji tego mitu!

Zaproszenie w ogóle mnie nie zdziwiło, gdyż jestem autorem szeroko znanym z zainteresowania...