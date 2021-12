Kadry roku: Porządki Franciszka

Trzy pielgrzymki papieża (Irak, Węgry–Słowacja, Grecja–Cypr) były wyrazem determinacji, by wrócić do normalnego życia po rocznej przerwie (która zresztą okazała się owocna – dała Franciszkowi duchowe przywództwo nad przerażonym pandemią światem i natchnęła wizją zmian w nowej encyklice). Rok 2021 upłynął pod znakiem porządków – skutecznych (zaostrzenie kar w prawie kanonicznym, restrykcje dla miłośników „starego rytu”) lub grzęznących w prawnych zawiłościach (proces kard. Angela Becciu czy konstytucja reformująca kurię, od dwóch lat „niemal gotowa”). Był to też pierwszy rok bez konsystorza: liczba elektorów spadła do 120, kolejnych 10 przejdzie na emeryturę w 2022 r. Nowe zatem birety kardynalskie na pewno już się szyją.

Na zdjęciu: Mosul, 7 marca 2021 r. ©(P)