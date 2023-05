Polowanie na Tuska

Andrzej Duda podpisał ustawę, która powołała do życia sejmową komisję mającą zbadać rosyjskie wpływy w Polsce w latach 2007-2022. Ustawa wyposaża posłów w uprawnienia prokuratorskie i sądowe: pozwala karać za niestawienie się na przesłuchaniu grzywną do 50 tys. zł, a nawet zlecać prokuraturze doprowadzenie świadka. Ostateczną decyzją może być uniemożliwienie pełnienia funkcji publicznych aż na 10 lat, i to bez możliwości zaskarżenia. Co prawda prezydent twierdzi, że zapisy pozwalają na skorzystanie z drogi sądowej, ale wielu prawników uważa inaczej.

Ustawa wejdzie w życie tuż po opublikowaniu, choć z powodu podnoszonych wątpliwości Duda odeśle ją do Trybunału Konstytucyjnego, który będzie mógł wydać wyrok w składzie pięcioosobowym, omijając paraliż związany z buntem części sędziów. Trudno oczekiwać, by sędziowie wskazani przez Julię Przyłębską zaskoczyli wyrokiem. Tzw. lex...