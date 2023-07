Polityczny wirus

Kościół pw. bł. Radzyma Gauden­tego w Gnieźnie. W niedzielę 18 czerwca Eucharystię sprawuje proboszcz, ks. dr Andrzej Szczęsny. Według parafianki Klaudii Święcickiej, transkobiety, w czasie homilii kapłan ciągle wracał do „szykanowania” i „obgadywania księży” – oczywiście w kontekście przestępstw popełnianych przez duchownych, czyli molestowania seksualnego i pedofilii. Wymienił też z lekceważeniem jedną z prywatnych stacji telewizyjnych.

– Tego już nie wytrzymałam – opowiada Klaudia Święcicka. – Wyszłam z kościoła, ale jakiś impuls kazał mi wrócić do środka. Stanęłam w alejce między ławkami i przerwałam homilię. Powiedziałam podniesionym głosem, żeby było mnie słychać: „Proszę, aby ksiądz tłumaczył czytania i głosił kerygmat, a nie nawiązywał do polityki. I nie próbował chronić przestępców kosztem ofiar. To jest moje siostrzane upomnienie”.

Z tego, co mówi Klaudia...