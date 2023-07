Pół-ochrona

12 lipca europosłowie minimalną większością głosów przepchnęli Nature Restoration Law, jeden z filarów europejskiego Zielonego Ładu. Już dawno o żadne prawo nie toczono w Strasburgu takich bojów. Wszystkie głosowania były niemal remisowe, a w debacie obie strony sporu używały słów „zagłada”, „zapaść” i „kryzys”. Europejska Partia Ludowa, do której należą m.in. PO i PSL, straszyła nawet tym, że pod nowym prawem fińskie Rovaniemi zmieni się w las, i na Twitterze apelowała: „nie wykopujcie Świętego Mikołaja z jego domu!”.

Nature Restoration Law nie ma z nim wiele wspólnego. Zakłada za to, że do 2030 r. jedna piąta powierzchni Europy (zarówno lądu, jak i morza) ma być chroniona tak, by zapobiec dalszej degradacji przyrody. To oznacza m.in. przywrócenie swobodnego przepływu wody na tysiącach kilometrów biegu rzek. Do 2050 r. wszystkie zdegradowane obszary (tereny podmokłe, rzeki,...