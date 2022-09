Pokolenie wrażliwych

Nowa wystawa w Zachęcie, „Niepokój przychodzi o zmierzchu”, imponuje rozmiarami. Znalazły się tu prace blisko 90 artystek i artystów: od urodzonych w 1985 r. Hanny Krzysztofiak i Pawła Olszczyńskiego po rocznik 2000. Czy jednak pokoleniowość jest tym, co łączy zgromadzone tu dzieła? I na ile wystawa pokazuje obraz sztuki tworzonej przez młodych? Mimo liczby nazwisk uderzająca jest nieobecność pewnych zjawisk i nurtów, by wymienić np. twórczynie odwołujące się do tradycji abstrakcji i poszukiwań czysto formalnych, jak Emilia Kina (ur. 1990) czy Paulina Włostowska (ur. 1987).

Niekompletność jest wpisana w koncepcję tej ekspozycji. „Niepokój przychodzi o zmierzchu” nie ma być – jak zaznaczono w tekście towarzyszącym wystawie – prezentacją „kluczowych twórców, zjawisk i postaw”, a jedynie „dostrzeżeniem pewnej wspólnej wrażliwości”, którą reprezentują artystki i artyści znani, ale...