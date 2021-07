Pokolenie dwóch dołków

Emblematyczny spór pokoleniowy naszych czasów stawia naprzeciw siebie ludzi urodzonych w trakcie powojennego wyżu demograficznego i pokolenie urodzone w końcówce poprzedniego tysiąclecia. Boomer stał się synonimem podstarzałego wujaszka dobra rada. Milenials w społecznej percepcji to przydomek hipstera po politologii, w rozciągniętej koszulce i z wypielęgnowaną brodą, który nie szanuje świętości i zamiast pracować, zbiera pieniądze poprzez zbiórki w internecie.

„Moje pokolenie potrafiło zaczynać od zera i nie czekać na to, co odziedziczy po zasobnych rodzicach. W Pańskim jest już z tym dużo gorzej. Aspiracje nie idą w parze z pracowitością i skromnością” – pisał dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki do Jana Śpiewaka podczas jednego z głośnych sporów na Twitterze. „Takiemu młodemu człowiekowi, który nie jest nauczony pracy, zaradności, odpowiedzialności i do 35. roku życia mieszka...