Pierwsza potrzeba

Dwanaście liwrów to była cena, jaką wiosną 1775 r. byli gotowi zapłacić Francuzi za korzec pszenicy, podczas gdy kupcy żądali nawet trzydziestu. A mogli, bo świeżo upieczony król Ludwik XVI rok wcześniej, ulegając oświeceniowej modzie na racjonalizację świata, powołał na ministra skarbu imć pana Turgota, urzędnika i uczonego z grona tzw. fizjokratów. Z grubsza rzecz biorąc byli to ludzie przekonani, iż Bóg sobie życzy, by społeczeństwo mogło w sposób nieskrępowany działać w imię własnego zysku, a to zapewni najlepszą z możliwych, „fizjologiczną” równowagę w stosunkach ludzkich. Zawistne paryskie elity nie dały mu przepchnąć reform ustrojowych, tym bardziej z iście balcerowiczowskim zapałem zabrał się więc za urynkowienie wszystkiego, czego mógł dosięgnąć – na pierwszy ogień likwidując sieć restrykcji w obrocie zbożem i chlebem. Restrykcji oczywistych w oczach ludzi żyjących jeszcze w...