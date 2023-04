JOANNA WIŚNIOWSKA: Ale że Greta Thunberg była idolką Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz?

PAULINA REITER: Też mnie to zaskoczyło. Jednak łączy je bycie idealistkami. Kapitanka, wskazując Szwedkę jako wzór, pokazała, jak ważne dla niej było środowisko i klimat.

Mówiła też: „Greta ma rację, liczą się tylko pieniądze”.

Łączyła je krytyka konsumpcyjnego podejścia do życia i kapitalizmu. A przede wszystkim ocena elit, rządzących i polityków, których Thunberg oskarża o chciwość i o to, że nie oglądają się na potrzeby planety oraz ludzi, jedynie załatwiają swoje interesy. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz też była osobą bardzo krytycznie nastawioną do rzeczywistości, nie lubiła fałszu.

Wydawało mi się, że kobieta, która opłynęła świat sama, musi mieszkać w apartamentowcu blisko zatoki! Okazało się, że mieszkam bardzo niedaleko...