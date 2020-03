Pandemia koronawirusa [SERWIS SPECJALNY]

KOMUNIA TEŻ PODLEGA PRAWOM BIOLOGII

Ks. Andrzej Draguła: Nie znajduję teologicznego argumentu, że Najświętszy Sakrament czy woda święcona są wolne od możliwości przenoszenia infekcji. Rozmowa Macieja Müllera.

KORONAWIRUS I DUSZPASTERSTWO

W obliczu zagrożenia epidemią austriacki Kościół katolicki podejmuje radykalne kroki – pisze Wojciech Pięciak.

NA TERMINI BEZ ZMIAN

„Wczoraj karabinierzy spisali mnie na dworcu, ale gdy zapytałem, co mi zarzucają, nie potrafili odpowiedzieć” – mówi kard. Konrad Krajewski, pytany, jak wygląda pomaganie bezdomnym w czasach koronawirusa. Tekst Edwarda Augustyna.

PAŃSTWO W CZASACH ZARAZY

Gdzie leży granica między rozsądną profilaktyką a paniką? Analiza Pawła Bravo.



Budowa tymczasowej izby przyjęć przy Szpitalu Akademickim we Wrocławiu, 4 marca 2020 r. / Fot. KRZYSZTOF ĆWIK / AGENCJA GAZETA

WIRUS PANIKI I ZDROWY ROZSĄDEK

Czy można dziwić się, że wykupujemy konserwy, kasze, makarony i zupki w proszku? Raport Marka Rabija i Przemysława Wilczyńskiego.

MINISTRA EDUKACJI ZAPASY Z RZECZYWISTOŚCIĄ

Ogłaszający zamknięcie szkół szef MEN oświadczył, że dla oświatowego kalendarza to nie problem, bo jego poprzedniczka wprowadziła w podstawach programowych „pewnego rodzaju zapas”. Komentuje Przemysław Wilczyński.



Kontrola podróżnych na przejściu granicznym kolejowym w Przemyślu, 10 marca 2020 r. / Fot. Lukasz Solski/East News

KORONAWIRUS KONTRA KAPITALIZM

Możemy być pewni, że kapitalizm wyśle nam wysoki rachunek za wirusa. Obyśmy nie przerzucili go – jak to zwykle bywa – na słabsze klasy społeczne i na pracowników. Tekst Rafała Wosia w cyklu „Woś się jeży”.

CZYTAJ WIĘCEJ: SERWIS SPECJALNY O KORONAWIRUSIE I COVID-19 >>>

CENA ZA LECZENIE

Jak państwa radzą sobie dotąd z epidemią? Oczywiście dane są niepełne. W wielu krajach epidemia dopiero się zaczyna, a sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie – pisze Rafał Szymczak.

WIRUS I AJATOLLAHOWIE

Iran, który obok Chin, Korei Południowej i Włoch, jest największym ośrodkiem epidemii, zaraża koronawirusem kraje Bliskiego Wschodu. Nigdzie indziej choroba nie powoduje też tylu ofiar wśród rządzącej elity. Pisze Wojciech Jagielski w cyklu Strona Świata.



Mediolan, 23 lutego 2020 r. / ANDREAS SOLARO

MIASTO W CZASACH KORONAWIRUSA

Jak w najmroczniejszych chwilach dziejów ludzkości najlepszą obroną przed paniką jest ironia. Byłoby do śmiechu, gdyby nie umierali ludzie – pisze Francesco M. Cataluccio z Mediolanu.

ŻEŃ-SZEŃ W WALCE Z WIRUSEM

Koronawirus SARS-CoV-2 dotarł na Półwysep Koreański. Na Południu są tysiące chorych i wiele ofiar śmiertelnych. Nie wiadomo, co dzieje się na Północy. Korespondencja Romana Husarskiego z Jeonju (Korea Południowa).

MIŁOŚĆ I NUDA W CZASACH ZARAZY

„Myślę, że moi rodzice-lekarze już oszaleli w tym szpitalu, tylu pacjentów przychodzi. Ale nie boję się o nich, są przecież ostrożni, noszą maseczki...” – czworo młodych Chińczyków opowiada o koronawirusie i ich codzienności.

CYFROWA EPIDEMIA

To zmasowana i skoordynowana dezinformacja: według służb USA tysiące kont w mediach społecznościowych rozpowszechnia fałszywe doniesienia o koronawirusie SARS-CoV-2 i sieje panikę, co skrajnie utrudnia walkę z realnym zagrożeniem. Analiza Agaty Kaźmierskiej i Wojciecha Brzezińskiego.



Plakat włoskiego artysty miejskiego Salvatore Benintende ps. "TVBOY" w Barcelonie, gdzie z obawy przed koronawirusem odwołano światowe targi telekomunikacyjne World Mobile Congress. 18 lutego 2020 r. / fot. PAU BARRENA / AFP / East News

MARTWI ALTRUIŚCI

Nie odżywiają się ani nie rozmnażają, nie mają metabolizmu i trudno w ogóle powiedzieć, że żyją. Ale potrafią się komunikować i pomagają swoim klonom. Czym właściwie są wirusy? Wyjaśnia Mariusz Gogól.

„TYGODNIK” NA KWARANTANNĘ

Zostańcie w domu. Zadbajcie w ten sposób nie tylko o siebie i swoich najbliższych, ale także o całą naszą wspólnotę. Ale zadbajcie nie tylko o zdrowie w jego najbardziej elementarnym, fizycznym wymiarze, ale także o kondycję psychiczną i duchową. W trosce o te ostatnie przygotowaliśmy dla Was „Tygodnik na kwarantannę” – wybór najlepszych tekstów publikowanych w ciągu ostatnich dekad w „Tygodniku Powszechnym”; tekstów, co do których mamy poczucie, że są odpowiednie właśnie na ten czas.

Wszystkie wywiady, reportaże, eseje i artykuły publikowane w serwisie „Tygodnik na kwarantannę” są dostępne bezpłatnie. Serwis będziemy aktualizować codziennie >>>