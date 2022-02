Pan Nicuś i śmierć

Na paryskim placu Lachambaudie stoi kościół pw. Notre-Dame-de-la-Nativité, architektonicznie nieatrakcyjny i wewnątrz, wiadomo, pusty. Ciekawiej wygląda na szerokim planie, gdy widać otaczające go nowoczesne budynki. Jakby odwrotność dziedzińca Luwru: tam szklana piramida na tle starych murów, tu fragment dawnych czasów zachowany w nowej cząstce miasta. Obok rozciąga się gigantyczne ministerstwo finansów, którego jedno skrzydło wpuszczone jest postmodernistycznie w rzekę. To w nim rozgrywa się częściowo akcja najnowszej powieści Michela Houellebecqa „Anéantir” („Unicestwienie”); jej główny bohater, Paul Raison, doradca ministra, niekiedy do kościoła zagląda i, choć niewierzący, zapala przed ołtarzem świeczki. Za chwilę okaże się, że jest śmiertelnie chory.

Co to będzie, co to będzie

Patrząc na fotografię osaczonej przez XXI wiek świątyni da się pomyśleć, że...