Opowieści osobiste

Nie jestem artystką i jest to ostatnia rzecz, której bym sobie, dla siebie, życzyła” – podkreśla Anka Ptaszkowska. Bardzo blisko związana z artystkami, artystami i przemianami w sztuce od lat 50. ubiegłego stulecia do teraz. I to jej na wystawie „Anka Ptaszkowska. Przypadkiem” w warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej oddano głos – jest autorką jej scenariusza.

Miejsca

W czasach stalinowskich usunięto ją z Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła zatem historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie skupiła się wówczas grupa osób, które odegrały fundamentalną rolę w kolejnych dekadach polskiej sztuki. Byli wśród nich artyści, jak Włodzimierz Borowski, którzy w 1957 r. założyli lubelską Grupę Zamek. Do jej twórców należał też legendarny krytyk i teoretyk sztuki Jerzy Ludwiński – w wydawanym przez członków grupy piśmie „Struktury” Anka Ptaszkowska opublikowała...