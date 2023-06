Odszkodowanie kręgosłupa

Autobus 519, dwie późnonastoletnie. „matka powiedziała, że mnie nie puści, bo mnie ojciec nie uświadomił”. „bosz, dlaczego ojciec?! wstydzi się?”. „też. ale ojciec ma mi opowiedzieć, jak faceci mnie będą napastować”. „ona w ogóle gadała z tobą o seksie?”. „co ty. matka nie wie, co to jest”. „no chyba wie, skoro cię urodziła”. „ona mówi, że to się nie łączy”. „bosz, to po co ojciec??”. „dla matki to ja nigdy nie będę miała seksu. mam tylko umieć facetom odpowiadać”.

Tramwaj, w mojej pakamerze siedzeniowej dwie nad komórką. „zobacz, dała wiersz o kocie Szymborskiej”. „ja ogólnie nie mogę Szymborskiej, ale kot pasuje do śmierci. słodkie”. „u mnie Szymborska na »nie« poza kotem. ten znam na pamięć”. „jak to?”. „połączyłam na przedstawieniu kota z księdzem Twardowskim”. „oooł, słodkie. ale jak?”. „no bo co może mówić kot w pustym mieszkaniu? uczennica recytowała początek wiersza,...