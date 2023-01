Obchody hinduistycznego święta

Bhagirathaprajatnam, czyli „dzieło Bhagirathy”, mitycznego króla Ajodji (obecnie Fajzabad), który udał się w Himalaje i namówił boginię Gangę do zstąpienia wodami Gangesu w dolinę, to jeden z najważniejszych toposów literatury hinduskiej. Dla uczczenia tego wydarzenia w Gangasagarze, położonym w ujściu Gangesu do Zatoki Bengalskiej, co roku w połowie stycznia odbywa się jedno z głównych świąt hinduistycznych, podczas którego tysiące wiernych zanurzają się w wodach odnogi Gangesu zwanej Bhagirathi. Wydarzeniu towarzyszy wspomnienie 60 tys. synów pradziadka Bhagirathy, króla Sagara, których dusze zostały uwolnione dzięki pielgrzymce i pokucie Bhagirathy. ©℗