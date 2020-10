O możliwości opowiadania. Zobacz spotkanie z Etgarem Keretem

Bohater jednego z utworów Etgara Kereta – pisarz przypominający samego autora – musi opowiedzieć jakąś historię. Do jego mieszkania wdziera się trzech uzbrojonych mężczyzn, z których każdy oczekuje opowieści, na dodatek takiej, która zasłoni świat, pozwoli zapomnieć o wszystkich problemach, przyniesie trwałą pociechę lub chociaż chwilową ulgę. Ale jak to zrobić? – głowi się pisarz. Czy można dziś snuć bezkarnie takie historie? Czy możemy sobie na to jeszcze pozwolić?

Prowadzenie: Urszula Rybicka

