Nowa królowa Danii będzie pochodzić z australijskich antypodów. Za co Duńczycy polubili księżnę Marię?

Przyszła królowa urodziła się w 1971 r. z dala od kopenhaskiego dworu – w Hobart na Tasmanii, australijskiej wyspie – jako Mary Elizabeth Donaldson, a w życiowych planach raczej nie miała objęcia tronu w Europie. Zdobyła wykształcenie, zaczęła z sukcesami pracować w reklamie i marketingu. Jej życie zmieniło się, gdy w 2000 r. podczas olimpiady w Sydney spotkała w pubie Slip Inn grupę turystów, a jednym z nich był przystojny Duńczyk.

Związek nie zapowiadał się łatwo: zakochani żyli w różnych światach, w przenośni i faktycznie: Sydney od Kopenhagi dzieli kilkanaście tysięcy kilometrów. Jednak udało się i w 2004 r. Mary została księżną Marią. Transmisję ze ślubu oglądało – w środku nocy – ponad milion Australijczyków. Niektórzy w pubie Slip Inn (goście z duńskim paszportem mogli liczyć na darmowe piwo). Do ołtarza prowadził ją ojciec, ubrany w szkocki kilt. Nie był to bezpodstawny rekwizyt: rodzice Marii przybyli do Australii ze Szkocji w latach 60. XX w. Przemawiając na weselu, ojciec przedstawił ją jako „Mary z klanu MacDonald” i nawiązał do historii MacDonaldów, którzy w XII w. walczyli z Wikingami. Na Wyspach Brytyjskich podkreśla się więc teraz pochodzenie Marii, a szkoccy politycy wyrażają nadzieję, że nowa królowa odwiedzi Szkocję.

Przez Duńczyków Maria jest bardzo lubiana. Może także dlatego, że dobrze poradziła sobie z radykalną zmianą stylu życia: szybko nauczyła się języka, dostosowała do wymogów dworu i angażuje się w działalność charytatywną. Przeszła też szkolenie wojskowe i ma stopień oficerski. Czworo dzieci starają się wraz z mężem wychowywać w możliwe najzwyklejszy sposób.

Równie lubiana jest ustępująca królowa. Po śmierci brytyjskiej Elżbiety II w 2022 r. to Małgorzata II stała się najdłużej panującą królową na świecie: trwała na tronie 52 lata i pewnie Duńczycy oczekiwali, że zostanie na nim do śmierci, gdy nieoczekiwanie w ostatnim dniu 2023 r. 83-letnia monarchini zapowiedziała abdykację. Komentując to, premier Mette Frederiksen (rocznik 1977) mówiła, że wielu obywateli nie znało w życiu innego monarchy, a „królowa Małgorzata jest uosobieniem Danii i przez lata poprzez słowa i uczucia wyrażała to, kim jesteśmy jako ludzie i jako naród”.

Poparcie dla monarchii jest w Danii wysokie, znacznie wyższe niż w Wielkiej Brytanii (odpowiednio: 85 proc. i 66 proc.).