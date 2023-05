Nocna prohibicja

Krakowscy radni poszli na wojnę z alkoholem. Od 1 lipca sklepy i stacje benzynowe nie będą mogły go sprzedawać od północy do 5.30 rano. To reakcja na apele mieszkańców, którzy mają dość hałasów i bójek, zwłaszcza w turystycznym centrum. Wcześniejsze doświadczenia kilku innych miast są pozytywne. Jest spokojniej, a jeśli ktoś musi się napić, może iść do pubu.

Po decyzji krakowskiej rady wielu mieszkańców odetchnie z ulgą, podniosły się też jednak głosy krytyczne. Zakaz ma uderzać w wolności obywatelskie i gospodarcze. Właściciele nocnych sklepów twierdzą, że przez ograniczenie sprzedaży alkoholu padną. Trudno. Mówimy o problemie, który dotyka wielu osób. I nie chodzi tylko o ich potrzebę snu.

Od początku wieku do 2008 r. spożycie alkoholu w Polsce wzrosło niemal o połowę. Ostatnie dane mówią o 9,7 litra czystego spirytusu na głowę, co oznacza rocznie 45 mld zł (to więcej...