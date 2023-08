Niger: między Zachodem a Rosją

PRZEWRÓT ▪ Wojsko przejęło władzę w Nigrze, kolejnym kraju Sahelu – regionu zawłaszczanego przez dżihadystów i rosyjskich najemników.

Przewrotowi przewodził dowódca gwardii prezydenckiej, gen. Abdurahmane Omar Tchiani, którego urzędujący od dwóch lat prezydent Mohammed Bazoum zamierzał ponoć zwolnić. To już dziewiąty zbrojny przewrót, do jakiego doszło ostatnio w Sahelu. Wcześniej miały one miejsce w Sudanie, Czadzie, Mali, Burkina Faso i Gwinei (w Sudanie, Mali i Burkina Faso dwukrotnie).

Wszędzie powodem przewrotów były bieda, wojny i fatalni rządzący. W Mali i Burkina Faso, a teraz także w Nigrze rządzącym zarzucano też, że nie radzili sobie z trwającym tam powstaniem dżihadystów (jedynie w 2022 r. zginęło ponad 10 tys. ludzi, ale niemal wyłącznie w Mali i Burkina Faso). Niger, należący wraz z sąsiadami z Sahelu do najbiedniejszych i najbardziej...