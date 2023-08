Niezmienność

W dniu, w którym niniejszy felieton ukaże się drukiem, na warszawskim Stadionie Narodowym odbędzie się – o ile, rzecz jasna, nie wystąpią jakieś nieprzewidziane okoliczności – koncert zespołu Depeche Mode. Nie po raz pierwszy na łamach „Tygodnika” do ich twórczości się odnoszę, ale też – przyznacie – są po temu powody. Już sam fakt, że mowa o grupie – obecnie, niestety, dwuosobowej; Andrew Fletcher zmarł w maju ubiegłego roku, Alan Wilder natomiast w 1994 r. zdecydował się opuścić skład – która od ponad czterech dekad nagrywa wybitne albumy i koncertuje, stanowi fenomen godny uwagi. A skoro dodamy, że jest to grupa, w najściślejszym sensie tego określenia, kultowa, grupa, wokół której wyrosła ongiś w pełni autonomiczna subkultura – do dziś tu i ówdzie żywotna – stanie się całkiem jasne, że nie jeden czy dwa, ale choćby i 20, a nawet 40 tekstów rocznie poświęconych DM w „Tygodniku” to...