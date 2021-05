Wydanie poświęcone neuronauce, psychologii i kognitywistyce, a także filozoficznym problemom pojawiającym się na pograniczach tych dyscyplin naukowych. Piszemy o tym, dlaczego mózg jest modny – a także o najmodniejszych tematach związanych z mózgiem. Wyjaśniamy, czy istnieją skuteczne treningi usprawniające funkcje poznawcze, opisujemy tajemnicze choroby mózgu, zastanawiamy się, gdzie w mózgu tkwi świadomość – co dzieje się z nią w mózgu, który uległ uszkodzeniu, czy jej ślady można znaleźć w mózgach innych zwierząt i czy można ją przenieść z mózgu do komputera. Opisujemy, w jaki sposób w mózgu rodzą się myśli – jaka jest ich natura i dlaczego często trudno się nimi dzielić z innymi mózgami. Wreszcie, zastanawiamy się, co budowa i działanie mózgu mówi najgłębszego o nas samych – naszym społeczeństwie i naszych wartościach.

W wydaniu: Michał Heller, Stanisław Lem, Łukasz...