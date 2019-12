Moc czytania na Boże Narodzenie

Wydania „Tygodnika Powszechnego” na Boże Narodzenie są najchętniej kupowanymi w całym roku. Opowiadania wigilijne specjalnie dla Czytelniczek i Czytelników „Tygodnika” pisali m. in. Olga Tokarczuk, Etgar Keret, Rabih Alameddine, Weronika Murek, Paul Auster, Magdalena Tulli, Jerzy Pilch czy Andrzej Stasiuk (niektóre wydaliśmy w audiobooku, czytane m. in. przez Marka Kondarata, Annę Dymną, Janusza Gajosa, Jaonnę Szczepkowską→).

W tym roku (zobacz spis treści→) publikujemy nowe opowiadania napisane dla „Tygodnika Powszechnego” przez Marka Bieńczyka i Pawła Sołtysa. Mamy także świąteczne życzenia od ks. Adama Bonieckiego, reportaże z Jordanii, Ziemi Ognistej i Nepalu, „Próbę dzwonów” Jacka Podsiadły. W numerze również dodatek specjalny, w którym spróbowaliśmy postawić naprzeciwko siebie wiarę i niewiarę. Poprosiliśmy wierzącego – ks. Adama Bonieckiego – aby wyobraził sobie świat bez Boga, a następnie niewierzącego – prof. Jana Woleńskiego – aby wyobraził sobie, że Bóg istnieje. Jak udało im się wywiązać z tego niełatwego zadania – niech ocenią Czytelnicy.

Okładka: Antonio Aquili, zwany Antoniazzo Romano (1461–1508), Madonna z Dzieciątkiem

W podwójnym wydaniu na Święta (150 stron!) także m. in.:

Z Krzysztofem Story odwiedziliśmy rodzinę Trebuniów-Tutków tuż przed Świętami

Piotr Sikora o Bożym Narodzeniu, które jest świętem obecności Boga w ciele. W naszym ciele. Wszystko, co najważniejsze, dzieje się w domu: sprzątanie, gotowanie, pieczenie, ubieranie choinki, układanie pod nią prezentów, nakrywanie stołu z jednym pustym miejscem. W domu – i to przy stole, gdzie śpiewamy kolędy jedząc specjalne potrawy, a nie modląc się pod świętym obrazem – odbywa się czuwanie na narodziny Pana: wigilia. Samo święto także spędzamy głównie w domach, wśród bliskich osób, nie w kościele. Nic w tym złego. Tak ma być.



Mirosław Wlekły zaprasza nas z kolei na amazońskie Boże Narodzenie, które można opisać trzema słowami: radość, religijność, prostota

Z ojcem Szymonem Hiżyckim, benedyktynem, rozmawiamy o wychodzeniu naprzeciwko tajemnicy

Łukasz Modelski opowiada, jak 4 grudnia 1793 roku rewolucyjna Francja skazała na śmierć wszystkie ryby pływające w stawach Republiki

Piotr Stankiewicz o najpiękniejszym prezencie dla Polaków – co to?

Marcin Napiórkowski o kompletnie nieudanych prezentach, które co jakiś czas dostaje każdy z nas. „Biały słoń” to dla Amerykanina kłopotliwy prezent, z którym nie wiadomo co zrobić, ale też wielka publiczna inwestycja, przynosząca więcej strat niż korzyści. W języku polskim brak chyba podobnego określenia. A szkoda!

---

Świąteczny numer w aplikacji Tygodnik Powszechny (szukaj w Google Play i Apple App Store) i na Amazon Kindle pojawi się już we wtorek 17 grudnia wieczorem, a w kioskach i na www.TygodnikPowszechny.pl w środę 18 grudnia rano i będzie w sprzedaży do poniedziałku 30 grudnia (włącznie).

---

Poza tym w numerze m.in.:

Co kotek ma w środku

Dorota Kozińska: W sporze o żeńskie końcówki chciałabym zająć stanowisko odrębne. Zostawić na boku mechanizmy ideologiczne, psychologiczne i społeczne (a poniekąd również kwestie estetyczne) – i przyjrzeć się, co ten kotek ma w środku.

W imię ojca

Reportaż Marcina Chodunia: Georg Mitschke wraca na Górę św. Anny od ponad 20 lat





Z powrotem

Marcin Żyła, Grażyna Makara z Jordanii: Tych, przed którymi uciekali, muszą prosić o zgodę na wejście do własnego domu

Głód ma twarz Jaganki

Damian Nowicki z Ziemi Ognistej: Cristina jest ostatnią Indianką z plemienia Jagan

Gdy turysta jest bogiem

Ula Idzikowska z Nepalu: Rząd ma nadzieję, że turystyka rozwiąże problemy kraju

Natura nie jest tania

Rozmowa Rafała Wosia z Jasonem W. Moore'em: To kapitalizm, a nie człowiek, niszczy planetę

Szwedka, która śniła po polsku

Waldemar Łazuga: Alicja Ankarcrona-Badeni-Habsburg-Altenburg to wiek XX w miniaturze

Niegdysiejsze śniegi

Magdalena Łanuszka: W sztuce też widać ślady zmian klimatycznych

Bóg w brzuchu

Rozmowa Katarzyny Kubisiowskiej z Aleksandrą Konieczną, aktorką: Przeszłam na prawosławie wskutek objawienia. Brzmi efektownie, wiem. Ale taka prawda i proszę nie pytać o szczegóły. Proszę uwierzyć lub nie.

Próba dzwonów

Jacek Podsiadło:

Zaczęło się od ciszy

dzwoniącej w głowie Paulina z Noli,

który po śmierci synka, z bogatego ubogi,

zaniechał spraw świata

i poezji, przynajmniej na pewien czas.





Żelazny kapitał ducha

Eliza Kącka: Dlaczego teksty Brunona Schulza to najlepsza proza, jaką napisano po polsku

Idź i patrz

Dariusz Kosiński: Caravaggio i Bernini spotkali się na jednej wystawie w Wiedniu. Zaiskrzyło!

Pszczoły i ludzie

Anita Piotrowska o filmie „Kraina miodu” Tamary Kotewskiej

Kategoria „S”

Lektor o listach Wisławy Szymborskiej i Joanny Kulmowej

Szalony biały człowiek

Bartek Dobroch: Gdyby wspinanie było tylko zginaniem ręki w łokciu, tobym się nie wspinał – mówi Marek Raganowicz

Felietoniści: Anna Dziewit-Meller, Wojciech Bonowicz, Jan Klata, Paweł Bravo, Stanisław Mancewicz, rysunek Bartosza Minkiewicza





Wesołych Świąt!