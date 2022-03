Miejsca pobytu

URSZULA HONEK: Nadal pomieszkujesz w lesie?

KONRAD GÓRA: Robię to regularnie. Tylko że teraz prowadzę bardziej stacjonarny tryb życia, ale kiedyś naprawdę się rzucałem w las. Czekam na wiosnę, już się z kimś umówiłem na przejścia. Połowę 2012 roku spędziłem w lesie, bo przyszło mi do głowy, że w okresie piłkarskiego euro będzie mniej ludzi. Ale nie chodziłem do lasu rozrywkowo, chodziłem sprzątać przestrzeń ze zbędnych konstrukcji.

Co to znaczy?

A znasz takie krzyżówkowe hasło? Łączy kościół i łowiectwo. Sześć liter, pierwsza a, ostatnia a. No i nie chciałem mieć towarzystwa w tych okolicznościach.

Bardziej nie da się podpowiedzieć. Ale też pisałeś wiersze w lesie.

No bo nie można sprzątać całą dobę. Las jest oczyszczający, to było dla mnie istotne doświadczenie.

Poszedłeś nawet do technikum leśnego.

