McDonald’s zdecydował o rozstaniu się z Putinem

Sieć w końcu uległa presji opinii – Rosję czeka pożegnanie z hamburgerem. W kraju sieć to ponad 850 restauracji w sześćdziesięciu regionach, 60 tys. miejsc pracy plus praca dla ponad 100 tys. osób u dostawców. Stanowi 7 proc. rynku gastronomicznego w Rosji, a rokrocznie McDonald’s płacił ok. 160 mld rubli podatków do rosyjskiego budżetu.