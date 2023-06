Materia wątpliwa

Sprawą wina mszalnego żyje od kilku tygodni archidiecezja Kansas City w USA. 31 maja abp Joseph Naumann rozesłał do księży list, w którym ostrzegł przed stosowaniem podczas sprawowania sakramentów niewłaściwego wina. „Dwóch księży, którzy pracowali w trzech różnych parafiach, poinformowało, że wkrótce po swojej nominacji odkryli, iż przez długi czas stosowano tam wina, które stanowiły materię nieważną (invalid matter) do sprawowania Eucharystii” – napisał Naumann. W efekcie przez wiele lat także msze odprawiane w tych parafiach „były nieważne (invalid)”. Arcybiskup ocenił, że to „bardzo poważna sytuacja”, i zapowiedział, że zwróci się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o wytyczne w sprawie „programu naprawczego”.

Jak w Wieczerniku

Eucharystia to w nauczaniu katolickim „źródło i szczyt” życia chrześcijańskiego, dlatego do jej odprawiania podchodzi się z...