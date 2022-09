Marrakesz, miasto opowieści

Gdy zjeżdżam z wysokiego pasma Atlasu, nigdy nie wiem, kiedy zaczyna się Marrakesz. Z oddali wydaje się, że niskie budynki z gliny na przedmieściach to tylko wypuczona ziemia.

Przepełniony góralami bus jedzie w dół ostrymi serpentynami, więc wyobrażam sobie lęk tych, którzy wcześniej nie widzieli miasta. Fioletowi od słońca, kiedyś schodzili do niego wraz ze szmerem wody w strumieniach albo w khattara, systemie tuneli, które zasilały miejską oazę pełną ogrodów. Gwar przedmieść mógł krępować, ale to, co zaczynało się dalej, bliżej centrum, ścinało z nóg, bo glina tworzyła formy, które nie pozwalały zbiec światłu i materii. Ta tylko gęstniała, zamknięta w labiryncie ulic w barwie rozrzedzonej krwi.

Z gór

Berberowie z gór pewnie nigdy nie widzieli tyle jedzenia. Oliwek, chleba i owoców. Mięsa, skór i jajek. Kto przekroczył bab, bramę medyny,...