Marne szanse dzieci ze wsi. Dlaczego?

Małgorzata w organizacji pozarządowej zajmuje się projektami edukacyjnymi, których celem jest wyrównywanie szans. W ostatnich latach działa na terenach byłych PGR-ów, przede wszystkim w województwach dolnośląskim, zachodniopomorskim i lubuskim.

– Czy historia opisana przez Sienkiewicza w „Janku Muzykancie” mogłaby wydarzyć się dziś w Polsce? – pytam.

– Z pewnością – mówi Małgorzata. I wyjaśnia, że dziś uzdolniony muzycznie chłopiec nie musiałby oczywiście zakradać się do dworu, by posłuchać muzyki klasycznej: wystarczy przecież włączyć odpowiedni kanał na YouTube. I też nikt nie pobiłby go na śmierć za to, że dotknął skrzypiec. Ale równocześnie dodaje: – Spotkałam wiele utalentowanych dzieci, których dziadkowie, rodzice, a czasem nawet lokalny ksiądz uważali, że rozwijanie pasji – muzycznej, teatralnej, plastycznej, sportowej – jest fanaberią. „Lepiej weź się w garść...