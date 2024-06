Marianne Faithfull: życie przed sobą

Córka wiedeńskiej baronessy Evy von Sacher-Masoch, pełnej artystowskich ambicji potomkini słynnego Leopolda (od którego nazwiska ukuto termin „masochizm”), oraz Roberta Glynna Faithfulla, brytyjskiego szpiega i bonwiwanta. Wnuczka Theodore’a Jamesa Faithfulla, wynalazcy „maszyny na oziębłość”, która miała uwolnić pierwotne libido u pacjentów, i prowadzącego szkołę dla trudnej młodzieży, gdzie zalecał nagość personelowi i uczniom obu płci podczas części zajęć.

Taki rodowód gwarantował, że z urodzonej pod koniec 1946 r. Marianne Evelyn Gabriel Faithfull wyrośnie istota na wskroś odmienna od tego, co przywykliśmy uznawać za normalność.

Ostatni upadek

W lutym 2020 r. Faithfull poleciała do Paryża, by spotkać się z aktorką Lucy Boynton, która miała ją zagrać w sztuce opartej na pierwszej autobiografii, wydanej w 1994 r. (14 lat później wydała drugą, znacznie pogodniejszą). Wkrótce po powrocie do Londynu wylądowała w szpitalu pod respiratorem. Było tak źle, że lekarka zapisała w karcie: „Tylko opieka paliatywna”. Ale Faithfull w tym czasie nagrywała swój głos na płytę, o jakiej marzyła od młodości – deklamowała na niej wiersze XIX-wiecznych poetów angielskich na tle zwiewnej muzyki autorstwa Warrena Ellisa (stałego partnera muzycznego Nicka Cave’a).

Nie tylko o dalszym nagrywaniu nie było mowy, ale i o normalnym życiu. Na wydanej ostatecznie w 2021 r. płycie „She Walks in Beauty” słychać, że głębokie frazy wypowiada tam głos na krawędzi załamania oddechu. A mimo to jest w nim siła inna od fizycznej – siła prawdy i tytułowego piękna. Zaprawdę, idzie w piękności.

Jakże inny jest ten głos od tego, który sześć dekad temu zachwycał w napisanej przez Micka Jaggera i Keitha Richardsa (z niewielką pomocą Andrew Looga Oldhama, managera Rolling Stonesów) piosence „As Tears Go By”.

Upadek pierwszy – przyjęcie

Wychowywana przez niefrasobliwą matkę Marianne została posłana do katolickiej szkoły w podlondyńskim Reading. Ojciec, mający nową rodzinę, sprzeciwiał się temu, uważając, że placówka skrzywi w dziewczynce podejście do sfery seksu. Trudno oceniać, czy stąd wzięła się późniejsza dezynwoltura erotyczna Marianne, niemniej co najmniej jeden aspekt edukacji wywarł na nią wpływ dobroczynny i długotrwały – pani Simpson, ucząca literatury angielskiej, zaszczepiła w dziewczynie uwielbienie dla poezji. „She Walks in Beauty” to wprost pokłosie tamtych lekcji.

Wtedy chciała, by ktoś opatrzył wiersze muzyką do zaśpiewania. Stawiała już pierwsze kroki w lokalnych klubach folkowych, co przełożona szkoły uznała za zły znak: „Zanim się obejrzymy, zacznie palić papierosy!”. Mocno spóźnione obawy… Podczas wypadów do londyńskich klubów poznała przyszłego męża, współprowadzącego galerię „Indica” Johna Dunbara. I to właśnie z bardzo ustosunkowanym w swingującym Londynie Dunbarem pojawiła się pewnego wieczoru na imprezie wydanej przez Oldhama. Jak sam manager później wspominał, ujrzał „anioła blond z dużymi cyckami”, podszedł i spytał Dunbara: „A ona umie śpiewać?”. „Nie wiem, ale ogólnie jest fajna” – odparł tamten. To rozmowa symptomatyczna dla ówczesnego obyczaju w branży muzycznej, gdzie kobiety nie miały niemal żadnej podmiotowości – toczyła się w jej obecności.

Piosenka „As Tears Go By” to nietypowy wybór jak na debiut 17-latki. O cztery lata starszy Jagger napisał tekst z perspektywy kogoś mocno już dojrzałego, gorzko rozpamiętującego nieubłagany upływ czasu. Ale Faithfull nie miała żadnego wpływu na swój repertuar. Była piękną, nieopierzoną dziewczyną, której warunki zewnętrzne – połączenie zmysłowości z niewinnością – wykluczały u postronnych jakiekolwiek zainteresowanie tym, co mogło kryć się wewnątrz. Przez frontowe drzwi wepchnięto ją do świata rekinów show businessu. Została porzucona na ich pastwę i jej własnych, podsycanych przez matkę, marzeń o gwiazdorstwie.

Upadek drugi – londyńska para

Faithfull wprawdzie urodziła Nicholasa, syna Dunbara, ale szybko wessał ją kolorowy, frenetyczny świat londyńskiego środowiska rockowego i niebawem wylądowała w kolejnych łóżkach. Prawie-platoniczny romans z Brianem Jonesem i jednonocny, intensywny z Keithem Richardsem to preludium, które wiodło w ramiona Micka Jaggera.

Rozpoczęty w 1966 r. związek jest nieustannie przywoływany jako punkt odniesienia w jej życiu i karierze. To jedna z największych krzywd, jakie los wyrządził przyszłej diwie. Choć owe pięć burzliwych lat, jakie Marianne spędziła z Mickiem (bez ścisłego przestrzegania wierności przez obie strony), w decydującej mierze przyczyniło się do jej najbardziej spektakularnego upadku, nieustanne definiowanie Faithfull jako „byłej dziewczyny wokalisty Stonesów” i przywoływanie wciąż tych samych ekscesów, które rozgrzały swego czasu prasę, to sprowadzanie wszystkiego, co się w jej życiu wydarzyło, do bycia maskotką.