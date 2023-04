MaerzMusik: Jeden z ostatnich prawdziwie autorskich festiwali muzyki współczesnej

Już nie pamiętam, kiedy to było ­dokładnie: może dwa, może trzy dni po zamachu na World Trade Center. Wybierałam się na swój pierwszy jesienny festiwal Berliner Festspiele, ale zamiast szykować się do wyjazdu, godzinami śledziłam doniesienia z Nowego Jorku, podobnie jak większość znajomych spodziewając się końca świata albo przynajmniej wybuchu globalnej wojny. Mimo to wsiadłam w pociąg, którym oprócz mnie odważyły się podróżować do Niemiec tylko dwie osoby.

O tych przedziwnych doświadczeniach pisałam później w „Ruchu Muzycznym”, dzieląc się wrażeniami z koncertów i spektakli, po których nie biło się braw. Artyści składali na deskach proscenium bukiety śnieżnobiałych kwiatów. Świat się nie skończył. Wojna wybuchła gdzie indziej. Moja relacja spodobała się w Berlinie i zaowocowała zaproszeniem na nowy festiwal MaerzMusik – jak się z czasem okazało, jeden z ostatnich prawdziwie...