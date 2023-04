Ludzkość puszcza stery

Tuż przed wejściem do samolotu ­dowiadujesz się, że zdaniem połowy inżynierów, którzy go zbudowali, istnieje co najmniej dziesięcioprocentowe ryzyko, iż maszyna się rozbije. Wsiądziesz?

Tak samo jest ze sztuczną inteligencją. Prof. Juwal Noach Harari oraz Tristan Harris i Aza Raskin, fundatorzy organizacji Center for Humane Technology, którzy użyli tego porównania w niedawnym eseju dla „The New York ­Timesa”, przywołują ankietę, w której 700 czołowych badaczy zajmujących się sztuczną inteligencją zapytano o ryzyko, jakie się z nią wiąże. Połowa stwierdziła, że istnieje co najmniej dziesięcioprocentowe lub większe prawdopodobieństwo zagłady naszego gatunku.

– Dżinn właśnie został wypuszczony z butelki – mówi „Tygodnikowi” prof. Aleksander Mądry, dyrektor Centrum Wdrażalnego Uczenia Maszynowego na Massachusetts Institute of Technology, dodając: – Nie martwi mnie jednak...